У саратовца полицейскими изъято 19 граммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотики для личного употребления.

27-летний житель Саратова, увидев на улице патрульный автомобиль, попытался избавиться от свертков с наркотиками из кармана своей куртки. Однако сделать этого не успел.

При доставлении в отдел полиции в ходе личного досмотра у гражданина было изъято 30 свертков, содержащих наркотическое вещество синтетического происхождения суммарной массой около 19 граммов.