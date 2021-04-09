В Октябрьском районе Саратова оперативниками уголовного розыска задержали

подозреваемого в угоне ВАЗ 21150. Об этом сообщили в городском УМВД.

Местный житель припарковал авто под окнами квартиры, а собираясь на работу рано утром, на месте стоянки своей машины увидел другой автомобиль.

Его транспорт со следами, характерными для взлома замка зажигания, правоохранители обнаружили в одном из дворов на Московской улице.

Выяснилось, что преступление совершил 33-летний рецидивист. Его задержали, мужчина во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.