В момент аварии с участием 5-ти автомобилей виновник происшествия был пьян.

Как сообщили в областной ГИБДД, в ночь на 5 ноября, примерно в 2:10, на Медицинском проезде у магазина «Пятерочка» автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в припаркованные автомобили «Scoda» , «Ford» , «УАЗ» и грузовая «ГАЗель» .

Уточняется, что находившемуся в этот момент за рулем «двенадцатой» 35-летнему мужчине сделали позже тест на наличие в крови алкоголя, который дал положительный результат.

Напомним, виновник массового ДТП скрылся с места происшествия, но затем был задержан стражами порядка.

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