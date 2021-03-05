Прокуратура Фрунзенского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего рецидивиста из Калининского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Установлено, что вечером 29 декабря 2020 года обвиняемый через мобильный телефон своей сестры купил себе синтетический наркотик и получил координаты “закладки”.

Мужчина забрал дозу массой 1,18 грамма, с которой его задержали полицейские на Шелковичной улице в областном центре.

Обвиняемый не признал свою вину в совершении преступления и отказался давать показания.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.