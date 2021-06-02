Полиция задержала владельца подпольной типографии в Саратове, который за два года изготовил 48 фальшивок достоинством 500 рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По версии полиции, этот рецидивист печатал купюры на принтере и сбывал их в продуктовых магазинах и ресторанах быстрого питания. Как правило, продавцы брали у покупателя деньги, не проверяя их на подлинность.

Фальшивки выявляли сотрудники банков при пересчёте денежных средств, поступивших от инкассаторов.

В ходе обыска на даче злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование для производства поддельных денег: принтеры, ксерокс, а также заготовки банкнот.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.