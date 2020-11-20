Полиция задержала 17-летнего юношу в Саратове, у которого изъяли два свертка синтетики. Об этом сообщили в городском УМВД.

Выяснилось, что при себе у него было 0,95 грамма запрещенных веществ.

На парня завели уголовное дело.

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