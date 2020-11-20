Домой Рубрики Новости Саратова Полиция задержала юношу с наркотиками в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Полиция задержала юношу с наркотиками в Саратове По Новости Саратова - 20.11.2020 99 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Полиция задержала 17-летнего юношу в Саратове, у которого изъяли два свертка синтетики. Об этом сообщили в городском УМВД. Выяснилось, что при себе у него было 0,95 грамма запрещенных веществ. На парня завели уголовное дело. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец обворовал букмекерскую контору на 135 тыс рублей Волонтёры ПривЖД доставили 100 продуктовых наборов для ветеранов по случаю Дня работника транспорта Депутат получила награду за особый вклад в защиту прав и интересов детей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец обворовал букмекерскую контору на 135 тыс рублей Новости Саратова - 20.11.2020 0 Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу из букмекерской конторы Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД. Представитель организации сообщил, что утром неизвестный унес оттуда 135... Волонтёры ПривЖД доставили 100 продуктовых наборов для ветеранов по случаю Дня... 20.11.2020 Депутат получила награду за особый вклад в защиту прав и интересов... 20.11.2020 Преподаватели ПИУ РАНХиГС приняли участие в Профессорском форуме – 2020 «Национальные... 20.11.2020 Гендиректор АО «Управление отходами»: мы решаем проблему вывоза растительных отходов в... 20.11.2020