Сразу два саратовских поселка остались 20 января без холодной воды.

Утром в четверг в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду, — информирует ООО «КВС».

В поселке Поливановка, для работ на водопроводных коммуникациях по улице Новоавтобусная, 43, ограничено холодное водоснабжение абонентов с 1-го по 7-й Новоавтобусных тупиков, а также улиц Новоспортивная и Новоавтобусная от 1-го до 7-го Новоавтобусного тупика.

Здесь ремонтные работы продлятся ориентировочно до 18.00 текущего дня.

Кроме того, из-за порыва водопровода жителям поселка Латухино сегодня также ограничено холодное водоснабжение. Ресурс здесь вернут ещё позже — лишь к полуночи.

Для проведения сварочных работ на водопроводе по ул.Спартака,7 также ориентировочно до конца текущих суток отключено водоснабжение проживающих в квадрате улиц: Бережная — Попова — Гвардейская — Спартака.