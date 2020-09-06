Вчера, 5 сентября, в поселке Горный Краснопартизанского района мужчина обнаружил тело своего 86-летнего родственника, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что ранее погибший мужчина занимался поливом огорода возле своего дома. Около 15 часов в дом вернулся его родственник, который не нашел мужчину. Странным оказалось то, что поливальный насос работал в огороде, где никого не было.

Мужчина откачал воду из переполненного колодца и увидел там тело своего 86-летнего родственника.

Приехавшие на место происшествия следователи осмотрели место происшествия. Судебно-медицинский эксперт сообщил, что признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Сейчас выясняется причина смерти мужчины.