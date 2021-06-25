Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

В нем также приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, руководители региональных законодательных органов, представители исполнительных органов власти.

Присутствующие обсудили совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, развитие внутреннего туризма, в том числе в части реализации мер государственной поддержки и другие вопросы.

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что в прошлом году в Конституцию Российской Федерации по итогам Общероссийского голосования внесен ряд ключевых поправок, имеющих общегосударственное значение. Существенная их часть направлена на укрепление единства народа России, обеспечение межнационального согласия, сбережения этнокультурного и языкового многообразия страны.

— Регионы ПФО характеризуются многонациональным составом населения. Поэтому важно при разработке нормативных правовых актов в сфере национальной политики учитывать мнение федеральных структур, ответственных за эту сферу в масштабах страны и, конечно, больше опираться на мнение представителей национального-культурных и религиозных объединений, экспертного и научного сообщества, в том числе федерального уровня, – сказал он.

С докладом по теме выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков.

— Во всех регионах округа принята нормативная база для обеспечения работы консультативных органов при высших должностных лицах по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Накоплен серьезный опыт совместной работы по взаимодействию с национально-культурными объединениями, представителями диаспор мигрантов и экспертным сообществом, — подчеркнул он.

По второму вопросу повестки пленарного заседания Ассоциации – развитие внутреннего туризма, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере – Игорь Комаров отметил, что внутренний туризм играет важную роль в развитии не сырьевого сектора экономики, стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений.

Полпред отметил, что запускается новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», главной целью которого является обеспечение качественного и доступного отдыха в России для всех граждан и, прежде всего, для семей с детьми.

В ходе заседания участниками было отмечено, что в рамках своих полномочий регионы ПФО проводят большую работу по развитию сферы туризма и гостеприимства. В ПФО сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия. Туристская индустрия представлена 4,122 тысячью коллективными средствами размещения, количество туристических фирм, туроператоров, турагентств, осуществляющих деятельность на территории субъектов ПФО, превышает 1,3 тысячи.

По данным Ростуризма, в экономике страны и регионов туризм обеспечивает занятость более 2,5 миллиона человек. При этом 3,9 процента экономики страны приходится на туризм, вклад в ВВП составляет 3,7 триллиона рублей.

— Ряд регионов очень грамотно, профессионально и ответственно воспользовались проблемами и эпидемиологическими ограничениями для увеличения туристического потока в города и столицы Приволжского федерального округа, — подчеркнул Игорь Комаров.