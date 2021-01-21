Из-за морозов школы Саратовской области переводятся в дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

По данным на 21 января отменены занятия в связи с низкой температурой воздуха: с 1 по 11 класс – в 21 муниципальном районе — Александрово-Гайский, Аткарский, Аркадакский, Воскресенский, Духовницкий, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Пугачевский, Питерский, Перелюбский, Романовский, Советский, Федоровский, поселке Михайловский; с 1 по 6 класс – в 10 муниципальных районах — Балаковский, Вольский, Екатериновский, Калининский, Ровенский, Ртищевский, Энгельсский, поселок Светлый, Шиханы и Саратов; частично отменены занятия – в восьми муниципальных районах — Базарно-Карабулакский, Балтайский, Красноармейский, Лысогорский, Саратовский, Турковский, Татищевский, Хвалынский; работают в штатном режиме – три муниципальных района — Балашовский, Марксовский и Самойловский.

Педагогические коллективы школ области работают в обычном режиме, организуя дистанционное обучение детей. Кроме того, в школах предусмотрено проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, чьи родители в силу своей занятости не смогли оставить их дома.