Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге рассказал о статистике по заражению коронавирусом.

Под медицинским наблюдением находится 31 человек, снято оно с 34,943 тысячи человек.

В стационарах лежат 1,962 тысячи человек, у 1,555 тысячи пациентов подтвержден коронавирус.

С пневмонией из них 1,917 тысячи человек, 1512 тысячи с ковидной.

На кислородной поддержке находятся 134 человек, 25 на инвазивной, 112 на масочной.

Амбулаторно лечатся 1,896 тысячи человек.

По иммунизации — привито 42,545 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию 7,873 тысячи человек.