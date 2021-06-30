Более 15 тысяч сотрудников Приволжской железной дороги, а также дочерних и зависимых обществ привиты первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Это составляет практически половину от общей численности работников всех предприятий ПривЖД.

В первую очередь иммунизация проведена среди сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей, а также тех, кто обеспечивает движение поездов.

В настоящее время в границах ПривЖД функционирует 15 стационарных прививочных кабинетов и три временных пункта вакцинации. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием. При хранении и транспортировке вакцины обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи».

Необходимо отметить, что в учреждениях здравоохранения сети «РЖД-Медицина» прививку могут поставить не только работники железнодорожного транспорта, но и все граждане по полису ОМС.