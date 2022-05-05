Положительные изменения в благоустройстве города заметили 75% саратовцев. Об этом сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в своем телеграм-канале.

По данным, в опросе проголосовали более девяти тысяч человек. 75% сообщили, что замечают положительные изменения в благоустройстве Саратова. Около 25% считают, что изменений нет.

В этом году завершится ремонт тротуаров, стоящих на балансе города, в Кировском и Заводском районах. За два года отремонтировано 1,5 миллиона кв. м тротуаров на более 500 участках улиц города.

Сейчас ремонтируют дворовые территории в Ленинском и Фрунзенском районах. В рамках первого этапа отремонтируют 34 двора.

В Волжском районе планируется снос ветхого и аварийного жилья на въезде в Саратов со стороны Энгельса и реконструкция набережной от кинотеатра «Экран» до старого моста.

В Октябрьском районе в этом году продлят набережную от 2-ой Садовой до границы с Заводским, что составит 1 км 169 м.

В Кировском районе до 1 июля завершится реконструкция бульвара на Рахова. В настоящее время ведутся работы по благоустройству от Кутякова до Большой Горной.

Все эти проекты реализуются за счет средств из привлеченных источников и дополнительных ресурсов из федеральных средств.

Также планируется реализовать проекты в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Среди них:

— Детский парк (1 этап);

— Сквер в микрорайоне Городские просторы;

— Сквер Заводской;

— Парк у пруда Семхоз (1 этап);

— Площадь перед зданием старого аэропорта;

— Площадь Петра Первого (2 этап);

— Площадь в пос. Соколовом;

— Площадь в пос. Дубки.