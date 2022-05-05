Положительные изменения в благоустройстве города заметили 75% саратовцев. Об этом сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в своем телеграм-канале.
По данным, в опросе проголосовали более девяти тысяч человек. 75% сообщили, что замечают положительные изменения в благоустройстве Саратова. Около 25% считают, что изменений нет.
В этом году завершится ремонт тротуаров, стоящих на балансе города, в Кировском и Заводском районах. За два года отремонтировано 1,5 миллиона кв. м тротуаров на более 500 участках улиц города.
Сейчас ремонтируют дворовые территории в Ленинском и Фрунзенском районах. В рамках первого этапа отремонтируют 34 двора.
В Волжском районе планируется снос ветхого и аварийного жилья на въезде в Саратов со стороны Энгельса и реконструкция набережной от кинотеатра «Экран» до старого моста.
В Октябрьском районе в этом году продлят набережную от 2-ой Садовой до границы с Заводским, что составит 1 км 169 м.
В Кировском районе до 1 июля завершится реконструкция бульвара на Рахова. В настоящее время ведутся работы по благоустройству от Кутякова до Большой Горной.
Все эти проекты реализуются за счет средств из привлеченных источников и дополнительных ресурсов из федеральных средств.
Также планируется реализовать проекты в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Среди них:
— Детский парк (1 этап);
— Сквер в микрорайоне Городские просторы;
— Сквер Заводской;
— Парк у пруда Семхоз (1 этап);
— Площадь перед зданием старого аэропорта;
— Площадь Петра Первого (2 этап);
— Площадь в пос. Соколовом;
— Площадь в пос. Дубки.