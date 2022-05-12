Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил высокий уровень подготовки нового главы региона Романа Бусаргина:

— Роман Викторович родился и вырос в Саратовской области, его успехи связаны с регионом. Он очень хорошо знает ситуацию. Работая главой областного правительства, он изучил все рабочие вопросы и взаимоотношения, работу предприятий, чаяния и нужды людей.

Уверен, что эта работа будет им эффективно продолжена. Новые для него задачи – это персональная ответственность за развитие региона. Работа главы региона – это, прежде всего, решать проблему жителей и делать их жизнь лучше. У Романа Викторовича есть хорошая база для этого, уверен, что у него всё получится, — высказался Игорь Комаров.