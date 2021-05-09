Поздравление полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Днем Победы.

— Дорогие ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

От всей души поздравляю вас с великим праздником – С Днём Победы!

Есть вехи в истории одной страны, которые определяют будущее всего человечества. И в их числе – победа над фашизмом. Народы нашей страны путём нечеловеческих усилий, страшных потерь и великого подвига героически удержали мир от катастрофы. Каждый на своем месте – на передовой и в партизанских отрядах, у станков и доменных печей — помогал Отечеству выстоять и победить.

У подвига не бывает срока давности. И сегодня в каждом регионе нашей большой страны, в каждой семье вспоминают тех, кто в далеком 1945-м году подарил нам свободу, жизнь и эту великую Победу. Вечная память павшим героям и вечная слава живым!

С праздником! С Днем Победы! – говорит Игорь Комаров.