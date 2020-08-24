Сегодня 24 августа 2020 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главными федеральными инспекторами и руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в регионах округа.

В мероприятии также принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Игорь Комаров поблагодарил коллег за совместную работу в рамках проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, отметив, что были обеспечены безопасность граждан, общественный порядок и прозрачность процедур на всех этапах.

— Голосование прошло спокойно, без серьезных нарушений. Более 16 миллионов жителей ПФО выразили свое мнение по поводу поправок в основной Закон страны, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Изменения поддержали 13 миллионов человек, — отметил полпред.

Говоря о предстоящих выборах в Единый день голосования, полпред обратил внимание, что сейчас в округе проходит более 2,5 тысячи избирательных кампаний. Выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат 23 тысячи мандатов и выборных должностей – это более 40 процентов от всех мандатов в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, строго соблюдать все предписания и рекомендации врачей и санитарных служб. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка и безопасность, обеспечение законности и легитимности в день выборов.

По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что в каждом из регионов ПФО выборы в Единый день голосования, которые в этом году продлятся три дня – с 11 по 13 сентября, пройдут на высоком организационном уровне.