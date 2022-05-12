Сегодня, 12 мая, официально представили временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Церемонию провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров в зале регионального правительства.

— Важно продолжить реализацию мер экономической поддержки граждан и бизнеса. Сейчас как никогда важно сохранять консолидацию общества. На предстоящих выборах должны быть прозрачность и соблюдение мер безопасности. Желаю Роману Викторовичу успехов в работе, — заявил Игорь Комаров.

Кроме того, Игорь Комаров поблагодарил за десятилетнюю работу экс-губернатора Валерия Радаева, отметив его достижения за время управления регионом.