Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушение при поставке продукции в образовательные учреждения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 31 августа ООО “Старинные рецепты” оформило производственный сертификат на 539 килограмм говядины. Срок годности заканчивался в этот же день, а по документам был до 4 сентября.

Опасную продукцию через ООО “Торгмаркет” поставили в 49 детских садов и школ Саратова.

В итоге после прокурорской проверки организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей, посредника на 15 тысяч рублей.