Сегодня, 22 августа, около 13:00, на въезде в Новые Бурасы Саратовской области произошло ДТП, сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 столкнулся с «Газелью». Водитель и пассажир легковушки не выжили.