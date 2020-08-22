Домой Рубрики Новости Саратова Полтора часа назад в ДТП в Саратовской области погибло два человека РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Полтора часа назад в ДТП в Саратовской области погибло два человека По Новости Саратова - 22.08.2020 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 августа, около 13:00, на въезде в Новые Бурасы Саратовской области произошло ДТП, сообщает региональная ГИБДД. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 столкнулся с «Газелью». Водитель и пассажир легковушки не выжили. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сбившего 4-летнюю девочку водителя могут арестовать до суда Почтмейстер из Саратовской области присвоила на работе 290 тыс рублей Сотрудница саратовского банка спасла пенсионера от мошенников ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полтора часа назад в ДТП в Саратовской области погибло два человека Новости Саратова - 22.08.2020 0 Сегодня, 22 августа, около 13:00, на въезде в Новые Бурасы Саратовской области произошло ДТП, сообщает региональная ГИБДД. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 столкнулся с... Сбившего 4-летнюю девочку водителя могут арестовать до суда 22.08.2020 Почтмейстер из Саратовской области присвоила на работе 290 тыс рублей 22.08.2020 Сотрудница саратовского банка спасла пенсионера от мошенников 22.08.2020 Коронавирус. Режим самоизоляции для пенсионеров в Саратовской области продлили на две... 22.08.2020