Прокуратура начала проверку после аварии с участием двух несовершеннолетних, которая произошла в Алгае 31 июля.

Около 22:00 на перекрестке улиц Коммунистическая и Красного бойца Lada Vesta под управлением 56-летнего водителя влетел в мопед, на котором ехали двое 14-летних парней.

Одному из них не понадобилось даже ехать в больницу, а второго госпитализировали с травмами. Его доставили самолетом санавиации ТВС-2МС в Саратов, поскольку усилиями местных врачей обойтись было невозможно.

Перелет из Алгая в Саратов занял около 1 часа 20 минут, при этом то же расстояние на санитарном автомобиле заняло бы около пяти часов.

— Юноша перенес полет нормально. В пути его сопровождала бригада медиков Саратовской областной детской клинической больницы, в которую он и был госпитализирован по прилете в областной центр. В настоящее время ему проводятся необходимые медицинские процедуры, на ближайшее время запланирована операция, — отметили в минздраве региона.

Правоохранители пока выясняют обстоятельства случившегося, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.