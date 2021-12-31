Гражданка непринужденно гуляла в нижнем белье по ТЦ «Облака».

В соцсети появилось видео гуляющей в бюстгальтере и трусах девице. Дамочка скинула при людях халат и оказалась почти голой в одних тапочках.

Когда автор видео сделал обнажённой замечание, та лишь показала в ответ неприличный жест.

«Думаю, что на мужчину. стоящего в трусах по середине ТЦ, отреагировали бы быстро», — отметил автор ролика Иван Михин.

В комментариях пользователи предположили, что молодая женщина снималась для рекламы отдела нижнего белья в этом торговом центре.