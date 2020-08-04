Сегодня, 4 августа, в аэропорту «Гагарин» зарегистрирован полумиллионный пассажир, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Неожиданно счастливцем стал Алексей Тимофеев – пассажир рейса Саратов – Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Он получил сертификат на бесплатное посещение бизнес-зала аэропорта и другие памятные подарки от аэропорта.

– В текущий период мы фиксируем постепенное восстановление пассажиропотока, что обусловлено открытием дополнительных рейсов и увеличением кресельной емкости воздушных судов на уже действующих направлениях. 500 тысяч пассажиров для авиаузла – это важная веха и, несомненно, показатель востребованности нового аэропорта Саратова, – отметил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.

Аэропорт «Гагарин» начал работать с 20 августа 2019 года, меньше чем за год он обслужил более полумиллиона пассажиров.