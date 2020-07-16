Вчера, 15 июля, в 2:53 трое пожарных и одна единица техники выехали тушить насосную подстанцию в кирпичном здании в поселок Основной. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 30 квадратных метров ликвидировано.