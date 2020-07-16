Домой Рубрики Новости Саратова Полыхала насосная подстанция в поселке под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Полыхала насосная подстанция в поселке под Саратовом По Новости Саратова - 16.07.2020 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 15 июля, в 2:53 трое пожарных и одна единица техники выехали тушить насосную подстанцию в кирпичном здании в поселок Основной. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Возгорание на площади 30 квадратных метров ликвидировано. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Определились первые 100-балльники по ЕГЭ в Саратовской области Парк «Липки» захламлен мусором из KFC и McDonald’s Две улицы в Саратове закроют на сутки ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Определились первые 100-балльники по ЕГЭ в Саратовской области Новости Саратова - 16.07.2020 0 Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила о первых стобалльниках ЕГЭ-2020 в регионе. Пост опубликован на ее странице в сети Instagram. По словам Седовой, сегодня... Парк «Липки» захламлен мусором из KFC и McDonald’s 16.07.2020 Две улицы в Саратове закроют на сутки 16.07.2020 Свыше 5 тыс литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД 16.07.2020 Сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегнись и улыбнись!» 16.07.2020