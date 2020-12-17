Домой Рубрики Новости Саратова Полыхающую квартиру в поселке Приволжский тушили 11 человек РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Полыхающую квартиру в поселке Приволжский тушили 11 человек По Новости Саратова - 17.12.2020 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 декабря, 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить однокомнатную квартиру пятиэтажки в поселке Приволжский. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, его ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Константин Хабенский, Илон Маск и врачи, сражающиеся с пандемией коронавируса: чьи автобиографии хотели бы прочитать россияне Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса В ПИУ РАНХиГС подведены итоги интеллектуального конкурса «Статус по праву» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Константин Хабенский, Илон Маск и врачи, сражающиеся с пандемией коронавируса: чьи... Новости Саратова - 17.12.2020 0 В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о выходе автобиографий знаменитых людей: политиков, бизнесменов, артистов или общественных деятелей. ЛитРес, лидер рынка электронных... Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса 17.12.2020 В ПИУ РАНХиГС подведены итоги интеллектуального конкурса «Статус по праву» 17.12.2020 Саратовец обнаружил труп пенсионера в лесопосадках 17.12.2020 Подавляющее большинство жителей Саратовской области останутся без новогодней премию 17.12.2020