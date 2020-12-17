Сегодня, 17 декабря, 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить однокомнатную квартиру пятиэтажки в поселке Приволжский. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, его ликвидировали.