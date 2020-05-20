В соцсетях саратовцы пытаются определить ядовитость пойманного паука. Пост опубликован в соцсети ВКонтакте.

Выложил его Михаил Кислов с подписью: «Есть тут арахнологи? Подскажите, что это за вид такой?» И сразу после этого в комментариях «повылазили» знатоки Google-поиска.

— Сверху так выглядит? (прикреплено фото паука — прим.ред) Тогда один из многочисленных повсеместно распространённых пауков-волков. Как несложно догадаться — безобидный в наших широтах, — написал Алексей Чумаков.

— Если я не ошибаюсь он похож на фалангу, а они питаются падалью и могут укусить человека, и будет заражение крови, если Википедии верить. В армейке (армия — прим.ред) такие были в Камышине, — высказался Николай Лоптев.

Многие из комментаторов остроумно заметили, что «это теперь его (паука) квартира», а кто-то посоветовал выпустить шестиногого бедолагу на улицу.