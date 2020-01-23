Пользовательница сети Instagram под ником vikamarchetti рассказала историю, в которой пострадали ее беременная сестра с супругом.

Девушка выложила фото с надписями призывного характера. В описании под фото написала, что пьяные сотрудник прокуратуры Михаил Тюренков (на сайте надзорного ведомства числится помощником прокурора в Самойловском районе) и его брат Валерий, а также еще один мужчина избили ее сестру Алину, которая ждет ребенка, а также ее мужа Рината. Автор уверяет, что сейчас пострадавшая находится в больнице с угрозой выкидыша, а зять в неврологическом отделении с травмами, сотрясением мозга, сломанным носом и частичной потерей зрения.

— Сегодня был звонок от участкового Зимина С.М. из второго отделения Энгельса. Он сообщил, то у него нет времени искать свидетелей и опрашивать пострадавших и вообще пострадавший тут тот самый сотрудник прокуратуры. К слову сказать, эти товарищи друзья в Instagram и «лайкают» фоточки друг друга. То есть на лицо личная заинтересованность участкового помочь дружку и плевать ему на должностные обязанности и справедливость, — пишет Виктория.

В прокуратуре отреагировали на распространенную в сети информацию о нападению на супругов.

— Указанные лица не работают в органах прокуратуры, один – с 2011 года, другой – с 2018 года. Таким образом, распространяемая в этой части информация не соответствует действительности, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Также в сообщении добавили, что проводится проверка по факту действия и бездействия участкового. В результате чего будут приняты меры реагирования. Ситуацию лично контролирует прокурор области Сергей Филипенко.