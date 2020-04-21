Следователи вышли на предполагаемого помощника убийцы пенсионера, сообщает СУ СКР.

Ночью 6 января 2015 года 25-летний мужчина пригласил в гости 63-летнего приятеля. Между ними завязалась ссора, и молодой покровчанин ударил оппонента ножом в спину.

Осознав свой поступок, он боялся быть пойманным и решил утопить труп в реке. Для этого он попросил 35-летнего товарища помочь ему. 8 января мужчины вытащили тело на берег Волги, сделали прорубь и избавились от «проблемы». После проделанного подельник скрылся.

Во время расследования спустя пять лет был задержан 40-летний помощник убийцы. На допросе он признал свою вину. Сейчас на него завели уголовное дело и арестовали. Расследование продолжается.