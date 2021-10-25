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В понедельник 25 октября в областном центре пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов.

В начале дня возможен дождь. Облачно, ветер до 14 м/с, западного направления. 

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