Домой Рубрики Новости Саратова Понедельник в Саратове будет прохладным и пасмурным РубрикиНовости Саратова Понедельник в Саратове будет прохладным и пасмурным По Новости Саратова - 25.10.2021 100 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети В понедельник 25 октября в областном центре пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов. В начале дня возможен дождь. Облачно, ветер до 14 м/с, западного направления. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Новости Саратова - 25.10.2021 0 Сегодня, 25 октября пожарным поступил сигнал о возгорании в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел частный двухэтажный дом в СНТ «Зеркальный» в Саратовском районе.... Перепись населения расширит возможности государства в части обеспечения демографической политики 25.10.2021 Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах 25.10.2021 Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням 25.10.2021 Поселок Нефтяников в Саратове остался без воды до вечера 25.10.2021