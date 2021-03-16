Сразу несколько ведомств проводят проверку по факту избиение школьниками одноклассниками в Балакове Саратовской области, об этом сообщают пресс-службы СУ СКР, региональной прокуратуры и комитета по образованию Балаковского района.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором ученики третьего класса школы №11 в Балакове избивают своего одноклассника. По факту уже начата проверка сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних полиции.

Кроме того, свою проверку начал и комитет по образованию Балаковского района.

— В настоящее время в школе № 11 проводится служебная проверка всех обстоятельств произошедшего с участием инспектора подразделения МВД по делам несовершеннолетних. Руководителем и администрацией школы принимаются меры к урегулированию конфликтной ситуации в 3 классе, где произошёл инцидент. Работа классного руководителя поставлена на особый контроль, — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам этой проверки будут сделаны выводы о степени виновности лиц, допустивших подобную ситуацию, и решен вопрос о применении дисциплинарного взыскания.

Проверку затеяли и прокуроры. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что личности всех детей, принимавших участие в конфликте установлены, сейчас с ними работают психологи и педагоги.

Комплекс проверочных мероприятий проводят и сотрудники следственного управления. В СУ СКР тоже намерены дать правовую оценку событий.