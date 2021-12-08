Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области прокомментировала новость о трех полицейских, которые попались на фиктивных командировках.

Напомним, трех оперативников из саратовской полиции задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. С 4 по 11 июня они якобы отправились в командировку в Самарскую область на служебном авто.

На деле они никуда не ездили, а забрали себе по 27600 из выделенных денег, а для отвода глаз предоставили в бухгалтерию фальшивые документы.

-Противоправная деятельность выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России. По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности, — прокомментировали в управлении.