Вчера, 18 декабря, 25-летняя водительница Lada Priora на улице 10-я линия в Марксе сбила 58-летнего мужчину. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Пострадавший скончался в карете “скорой помощи” во время госпитализации.