27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации под председательством руководителя Администрации президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года.

— В основе Программы развития – вклад Академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом Российской Федерации. Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства, – заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Программа развития Академии разработана на период до 2030 года.

Академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Академия будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели – развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.

Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.

— Отражение изменений, постоянно происходящих в профессиональной сфере, требует разработки системы действий в соответствии с ними. Цифровизация профессиональной деятельности и подготовки кадров, которым уделяется в Программе особое внимание, представляет собой ситуацию «цифровой социализации». Развитие цифровых технологий изменяет пространство обучения и организацию образовательного процесса и имеет фундаментальный характер, смещает фокус в подготовке кадров. Академия, как важный инновационный центр подготовки управленческих кадров всех уровней, содействует динамичному развитию системы профессионального развития руководителей и специалистов. Важно, что наши студенты смогут освоить уникальные компетенции, которые позволят им интегрироваться в реализацию технологического прорыва, – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев.