Пакет поправок, серьезно упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, которые «Единая Россия» разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком Правительства, могут быть приняты уже 20 февраля, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума генсовета «Единой России».

-Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной Думой и принят во втором чтении, а на следующий день – в третьем», – сказал он.



Турчак отметил, что многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности, заявленные Президентом в Послании.

-Наша задача – как можно скорее оформить их должным образом, чтобы люди начали получать реальную пользу от президентских инициатив, – подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета партии добавил – «Единая Россия» сделает все возможное, чтобы материнский капитал выплачивался вовремя и в полном объеме. Для этого на базе общественных приемных Председателя партии необходимо открыть «горячую линию», где партийцы и сотрудники приемных могли бы подробно ответить на все вопросы по обновленной программе. По мнению Турчака, здесь же необходимо развернуть семейные консультационно-правовые центры и оказывать всестороннюю поддержку в оформлении маткапитала.

Еще одна важная задача для партии – добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня, поскольку, по мнению Турчака, ипотека в ее нынешнем виде – «натуральная кабала».

-Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до пять-шесть процентов. Прежде всего – в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80 процентов, – уверен он.

По словам Турчака, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью три миллиона рублей, увеличится минимум на 13 процентов.

-Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия. Обратимся с этим вопросом в Центробанк и Правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей – неприемлемо и просто аморально, – резюмировал Турчак.

Сегодня, 13 февраля, Правительство РФ поддержало предложение «Единой России» о снижении ставок по ипотеке. В частности, даны соответствующие поручения – подготовить предложения по снижению ставки ипотеке ниже восьми процентов. Об этом на заседании Правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев считает предлагаемые на федеральном уровне меры по снижению ипотечных ставок своевременными и направленными на улучшение качества жизни людей.

-Во время приемов граждан и на встречах с людьми часто приходится слышать о тяжелом положении семей, выплачивающих большие проценты по жилищным кредитам. Снижение ставок по ипотеке откроет новые возможности для тех, кто давно хотел улучшить свои жилищные условия, поможет развитию строительной отрасли. Отмечу, в Саратовской области действует закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа. Помощь получают обладатели материнского капитала, многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей и своевременно вставшие на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. В случае положительного рассмотрения на федеральном уровне инициативы «Единой России» многим семьям удастся воплотить свою мечту о новой квартире, при этом не переплачивая огромные суммы по процентам, – сказал Воробьев.