Вчера вечером была взломана популярная группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», посвященная работе городского электротранспорта. Об этом рассказали сами админы паблика.

Вечером в понедельник, 9 марта, от имени группы начал рассылаться спам. Позже админы группы сообщили, что хакерская атака предотвращена и доступ восстановлен.

— Уважаемые пассажиры! Группа была взломана, но сейчас доступ к ней уже восстановлен. Не обращайте внимания на рассылку сообщений, ее сделали мошенники, временно заполучившие доступ к группе, — написали администраторы группы.

Группа «Трамваи и троллейбусы» Саратова была создана несколько лет назад. В ней публикуется оперативная информация о работе городского электротранспорта.