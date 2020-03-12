Популярный рэпер Влади из группы «Каста» приглашает саратовцев на пробежку. В своем Instagram он опубликовал соответствующий пост.

— Саратов бежит со мной? — спрашивает он подписчиков.

Под фото написано, что забег состоится 13 марта в 16:30, за несколько часов до юбилейного концерта в Саратове.

— От стадиона между Астраханской и Советской улицами, вижу его на карте. Переодеться и т.п. до концерта успеете, не беспокойтесь, — добавил музыкант.

Вместе со звездой пробежали уже в Казани, Самаре, Тольятти, Краснодаре и родном Ростове.