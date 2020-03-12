Популярный рэпер Влади из группы «Каста» приглашает саратовцев на пробежку. В своем Instagram он опубликовал соответствующий пост.
— Саратов бежит со мной? — спрашивает он подписчиков.
Под фото написано, что забег состоится 13 марта в 16:30, за несколько часов до юбилейного концерта в Саратове.
— От стадиона между Астраханской и Советской улицами, вижу его на карте. Переодеться и т.п. до концерта успеете, не беспокойтесь, — добавил музыкант.
Вместе со звездой пробежали уже в Казани, Самаре, Тольятти, Краснодаре и родном Ростове.
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Саратов и Волгоград бежит со мной? В Саратове у Касты концерт в пятницу 13-го вечером. А забег в 16:30 от стадиона между Астраханской и Советской улицами, вижу его на карте. Переодеться и т.п. до концерта успеете, не беспокойтесь. Волгоград, концерт 14-го в субботу. А бежим в 16:30, старт напротив гостиницы Park Inn, ул. Балонина 10. Везде бежим 10 км, но 5 км тоже можно, предусмотрим маршрут с двойным финишем. Покажите мне ваши города, буду очень рад. Маршрут там на месте накидаем.