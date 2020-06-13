За попытку подкупить сотрудника ГИБДД на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс служба регионального ГУ МВД.

В Балашовском районе в селе Тростянка сотрудники дорожно-постовой службы остановили машину “Багем” за рулем которого был житель Воронежской области. У мужчины были нарушения, за которые сотрудники ДПС собирались выписать штраф. Водитель предлагал “договориться” на месте предлагая взятку. Мужчине не раз сказали и предупредили, что его предложение незаконно и влечет за собой наказание, но он ничего не слушал и настаивал на своем.

За подобные действия на мужчину завели уголовное дело за мелкое взяточничество. Теперь нарушителю закона придется разбираться в суде.

Напомним, что за взятку должностному лицу может грозить максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки