В отделение полиции обратилась 49-летняя местная жительница, сообщив о факте мошенничества.

Женщина пыталась забронировать отдых на море в пансионате, но не удосужилась прочитать отзывы в интернете. Некий пансионат «Кристалл» в Алуште даже готов был принять постоялицу. Предвкушающая отдых женщина перевела 29 тысяч рублей для бронирования номера, но сайт после этого перестал существовать.

Примечательно, что отзывы в интернете на данный пансионат все носят негативных характер с сообщением о мошенниках.