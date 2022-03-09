Саратовца, подозреваемого в смерти мужчины от колото-резаных ранений нижних конечностей, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 7 марта по дороге в больницу скончался 57-летний мужчина с порезанными ногами. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего из частного дома по улице Почтовой села Новая Лопастейка. Со слов медиков, мужчина скончался по дороге в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что 7 марта 37-летний местный житель и его 57-летний приятель устроили пьяное застолье. Через некоторое время между ними возник конфликт, переросший в драку. В приступе злости 37-летний мужчина взял со стола кухонный нож и нанес им удар противнику в правое бедро, из-за чего у последнего началось кровотечение. Испугавшись, злоумышленник попытался оказать первую помощь, перетянув ногу ремнем. После этого он поспешил к своей матери, которая и вызвала бригаду скорой помощи.

Суд заключил подозреваемого под стражу до 7 мая.

Расследование уголовного дела продолжается.