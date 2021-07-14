Саратовцы пожаловались в соцсетях на огромный провал — «портал в бездну», который образовался в Саратове на Заречной улице, 12.

Администрация Заводского района Саратова отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» по этому поводу. Выяснилось, что виновником этого является ООО «КВС».

Эту информацию передали в организацию для принятия незамедлительных мер. Кроме того, организация получит предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами.