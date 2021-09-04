Обслуживающий персонал мемориала оперативно не устранил последствия недавнего урагана.

Неладное заметили жители Саратова.

— В Парке Победы плакаты с фотографиями участников ВОВ оторвались и болтаются на ветру… — сообщил в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте Андрей Шевченко.

Саратовец уточнил, что объём работ здесь небольшой, просто «нужно всего-то пару пачек хомутов и час работы».

Но поскольку объект имеет особый статус, вряд ли кто-то одобрит такую самодеятельность.

Тем не менее городские службы пока не устранили неполадки в Парке Победы.

Фото: соцсети