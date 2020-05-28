В Саратовской области у примерно 40 тысяч жителей имеется более 68 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом на брифинге в «Комсомольской правде» сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по области Анатолий Валгуцков.

По его слова, для получения разрешения на хранение оружия с владельцем проводится профилактическая беседа. На встрече ему объясняют, что оно должно храниться только по месту жительства, а также исключен доступ других лиц к оружию. Однако нарушения все же случаются.

— Каждый год специалисты Управления проверяют условия хранения и сохранности оружия. У нас в этом вопрос принципиальная позиция. За прошедшие четыре месяца было составлено порядка 800 протоколов о нарушениях, изъято свыше 600 единиц оружия и 300 разрешений, — рассказал Валгуцков.

На конференции он вспомнил трагичный случай в селе Ивантеевка. Там 3 января этого года пятилетний ребенок случайно застрелил отца, когда тот чистил оружие.

Несмотря на это, саратовцы продолжают запрашивать разрешение на приобретение и хранение оружия. С начала года их поступила уже более семи тысяч.