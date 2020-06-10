В рамках действующего законодательства РФ абоненты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» вправе обратиться в организацию водопроводно-канализационного хозяйства для получения информации о наличии или отсутствии задолженности по оплате за услуги водоснабжения и (или водоотведения) как для жилых, так и для коммерческих объектов недвижимости.

Данная информация предоставляется бесплатно владельцу объекта недвижимости или его законному представителю на основании запроса. Абоненту направляется заверенная печатью организации выписка из лицевого счета (акт сверки взаиморасчетов) с отражением всех начислений и оплат, а также задолженности или переплаты за календарный период, запрашиваемый потребителем в обращении.

Для оформления льгот, социальных выплат и субсидий абоненту достаточно представить в органы соц.защиты и иные государственные учреждения выписку из лицевого счета, предоставляемую потребителю на безвозмездной основе.

Дополнительно, ООО «КВС» оказывает абонентам платную услугу по предоставлению справки об отсутствии задолженности, однако, данная справка не отражает информацию по начислениям и оплате за потребленный ресурс и носит информационный характер, отображая исключительно сведения об отсутствии задолженности на конкретную запрашиваемую дату. Как правило, такого рода справки заказывают потребители при покупке или продаже объектов недвижимости. К сожалению, в последнее время участились случаи недобросовестной продажи объектов жилого фонда, в результате чего, при обращении новых владельцев в ООО «КВС» по вопросу переоформления лицевого счета (договора), выявляются факты наличия задолженности за оказанную услугу поставки холодного водоснабжения и (или водоотведения) на момент совершения сделки купли-продажи. Таким образом, наличие справки об отсутствии задолженности на дату заключения договора купли-продажи позволяет избежать в дальнейшем недоразумений как продавцу, так и покупателю недвижимости.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, абоненты ООО «КВС» могут направить свое обращение в организацию следующими способами:

— онлайн приемная на сайте ООО «КВС» http://kvs-saratov.ru/hatch/;

— электронная почта info @ kvs-saratov.ru ;

— курьерская доставка;

— почта России;

— лично в Центр по работе с абонентами.

Также, обращаем Ваше внимание на необходимость указания корректного обратного адреса и (или) адреса электронной почты, для оперативного направления ответа на запрос.

Для получения дополнительной информации абоненты ООО «КВС» могут обратиться и задать любой интересующий вопрос по круглосуточному телефону: (8452) 32-00-00.