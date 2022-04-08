Холодная вода пропала у части жителей Саратова утром 8 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании «КВС», для ликвидации повреждения водопровода по улице Крайняя, 222 ограничено холодное водоснабжение абонентов данной улицы. А именно — от Танкистов до 5-го Железнодорожного проезда.

Воду здесь планируют вернуть только к 22.00 текущего дня.

Кроме того, для работ на водопроводных коммуникациях по улице 2-я Прокатная, 4 ограничено ХВС абонентов улицы Ломоносова,1-5; 2-я Прокатная (от Ломоносова до Зеркальной).

Работы планируется завершить к 18.00, — отметили в ООО «КВС»