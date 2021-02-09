Сегодня, 9 февраля, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды до 20:00. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения попал поселок Северный, улица Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10 и 12, проспект Строителей, 20, Черниговская 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2 и 4.

А также частные дома на Клещевской, Авиационной, Овражной, Песочной, 2-й Песочной, Черниговской, Гусельской, Квартальной, Восточной, Гомельской, Тележной, Енисейской, Прудной улицах, Чкалова, Гусельском проезде.