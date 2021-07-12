Сегодня, 11 июля, ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского филиала «Т Плюс».

Причина отключений — гидравлические испытания и ремотно-профилактические работы.

Речь идет о поселке Шарковка и улицах — Азина, Кавказская, Верхоянская, Пензенская, Новокрекингская, Пензенская, Заречная и других. Полный список адресов размещен на сайте teplo.energy. Управляющие организации были заранее уведомлены о гидравлических испытаниях.

Ориентировочно отключение продлится до 26 июля.