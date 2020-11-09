Домой Рубрики Новости Саратова Поселок и улица в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок и улица в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 09.11.2020 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 ноября, без воды осталась Вишневая улица в Саратове на участке от Тверской до Лунной, а также поселок Шарковка 1-5. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский инспектор дорожного надзора ответит рублем за взятки от водителей Девять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове Педагог и Герой Труда Корнилова считает переход на дистанционку оправданной мерой ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский инспектор дорожного надзора ответит рублем за взятки от водителей Новости Саратова - 09.11.2020 0 Суд признал виновным старшего инспектора государственного надзора территориального отдела по Саратовской области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере... Девять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове 09.11.2020 Педагог и Герой Труда Корнилова считает переход на дистанционку оправданной мерой 09.11.2020 Прокуратура выявила 53 небезопасные дороги к саратовским школам 09.11.2020 Повышения радиации в Саратовской области не зафиксировано 09.11.2020