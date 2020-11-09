Сегодня, 9 ноября, без воды осталась Вишневая улица в Саратове на участке от Тверской до Лунной, а также поселок Шарковка 1-5. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.