Домой Рубрики Новости Саратова Поселок и улица в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок и улица в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 08.10.2020 126 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 октября, без воды остались жители поселка Тепличной и Майской улицы, 4-20 в Саратове. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00 в первом случае, до 18:00 во втором. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Рецидивист из Саратова отсидит два года в колонии за грабеж Коронавирус. Следователи проверяют факт заражения covid-19 в интернате в Башлашове Пенсионер остался без 363 тыс рублей из-за мошенников и второй раз им не поверил ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Рецидивист из Саратова отсидит два года в колонии за грабеж Новости Саратова - 08.10.2020 0 Суд признал 29-летнего рецидивиста из Саратова виновным в грабеже. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Установлено, что с 19 по 28 июня 2020 года мужчина... Коронавирус. Следователи проверяют факт заражения covid-19 в интернате в Башлашове 08.10.2020 Пенсионер остался без 363 тыс рублей из-за мошенников и второй раз... 08.10.2020 Пешеход спровоцировал столкновение мото Honda и ВАЗа на 3-й Дачной 08.10.2020 Предприниматель отдаст саратовцу 45,6 тыс рублей за неприсланную мебель 08.10.2020