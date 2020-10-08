Сегодня, 8 октября, без воды остались жители поселка Тепличной и Майской улицы, 4-20 в Саратове. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00 в первом случае, до 18:00 во втором.