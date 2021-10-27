Сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Из-за ремонта ограничено холодное водоснабжение домов в поселке Иволгино. Вернуть воду обещают к 20:00.