Домой Горячая линия ЖКХ Поселок Иволгино в Саратове остался без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Поселок Иволгино в Саратове остался без воды до вечера По Новости Саратова - 27.10.2021 29 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Из-за ремонта ограничено холодное водоснабжение домов в поселке Иволгино. Вернуть воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Спасатели достали из Волги тонувшего рыбака вместе с судаком Панков: О передаче земли в микрорайоне «Звезда» в муниципальную собственность и Шиханах-2 Коммерческий директор из Саратова стала «Лидером России» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Поселок Иволгино в Саратове остался без воды до вечера Новости Саратова - 27.10.2021 0 Сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО "КВС". Из-за ремонта ограничено холодное водоснабжение домов... Спасатели достали из Волги тонувшего рыбака вместе с судаком 27.10.2021 Панков: О передаче земли в микрорайоне «Звезда» в муниципальную собственность и... 27.10.2021 Коммерческий директор из Саратова стала «Лидером России» 27.10.2021 Саратовский водитель угодил в кювет и погиб 27.10.2021