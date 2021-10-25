Сегодня, 25 октября, из-за ремонта на водопроводе поселок в Саратове остался без воды. Об это сообщает ООО «КВС».

ХВС отключили в поселке Нефтяников. Закончить работы и вернуть воду планируется к 20:00.

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