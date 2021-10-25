Домой Горячая линия ЖКХ Поселок Нефтяников в Саратове остался без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Поселок Нефтяников в Саратове остался без воды до вечера По Новости Саратова - 25.10.2021 67 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 октября, из-за ремонта на водопроводе поселок в Саратове остался без воды. Об это сообщает ООО «КВС». ХВС отключили в поселке Нефтяников. Закончить работы и вернуть воду планируется к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Новости Саратова - 25.10.2021 0 Сегодня, 25 октября пожарным поступил сигнал о возгорании в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел частный двухэтажный дом в СНТ «Зеркальный» в Саратовском районе.... Перепись населения расширит возможности государства в части обеспечения демографической политики 25.10.2021 Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах 25.10.2021 Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням 25.10.2021 Поселок Нефтяников в Саратове остался без воды до вечера 25.10.2021