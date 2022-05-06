Сегодня, 6 мая, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение поселка Саксагай.

Планируемое время окончания работ — 20:00.

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