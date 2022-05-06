Домой Горячая линия ЖКХ Поселок Саксагай в Саратове остался без холодной воды на день Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Поселок Саксагай в Саратове остался без холодной воды на день По Новости Саратова - 06.05.2022 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 6 мая, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение поселка Саксагай. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Возле автовокзала бездомная собака покусала 10-летнего ребенка Вячеслав Володин: Саратовской области выделено более 15 млрд рублей В Саратове опубликовали список перекрытых ко Дню Победы улиц ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Возле автовокзала бездомная собака покусала 10-летнего ребенка Новости Саратова - 06.05.2022 0 Накануне, 5 мая, собака напала на ребенка в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области. Инцидент произошел в районе автовокзала. Бездомная собака... Вячеслав Володин: Саратовской области выделено более 15 млрд рублей 06.05.2022 В Саратове опубликовали список перекрытых ко Дню Победы улиц 06.05.2022 Житель Саратовской области погиб при спецоперации на Украине 06.05.2022 Иностранец получил 6 суток ареста за нацистскую символику в Саратове 06.05.2022